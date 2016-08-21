Турецкие власти обвинили ИГ в варварском теракте на свадьбе в Газиантепе

Об этом сообщает AP.

В своем заявлении Эрдоган назвал атаку "отвратительной", при этом отметил, что боевики "Исламского государства" являются "наиболее вероятными виновниками нападения в Газиантепе".

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Также сообщается, что место нападения в Газиантепе посетили заместитель премьер-министра Мехмет Шимшек.

"Это массовое убийство беспрецедентной жестокости и варварства", - сказал он журналистам.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также осудил взрыв, который, по его словам, превратил "свадьбу в место траура", при этом пообещав "одержать победу" над "дьявольскими" атаками.

Напомним, ранее сообщалось о 30 убитых и 94 раненых. Позже офис губернатора Газиантепа сообщил о сотне убитых, при этом не сообщая число раненых.