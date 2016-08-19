Гюлен заявил, что суд отклонил запрос Турции на его арест

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Al Arabia.

«Не думаю, что Америка примет подобное неверное решение (об экстрадиции) и будет иметь дело с мировым общественным мнением. Это вероятно лишь в случае, если она будет обманута голословными утверждениями. Турция уже присылала запрос на мой арест, однако суд США отклонил его, если верить моим источникам», - рассказал Гюлен в интервью телеканалу.

Читайте такжеЭрдоган назвал теракт в Турции местью за срыв путча

Он также добавил, что в файлах, присылаемых Турцией, нет никаких обоснованных и юридически значимых обвинений.

Как сообщал УНИАН, Мусульманский проповедник Мухаммед Фетхуллах Гюлен раскритиковал судебную систему Турции после того, как турецкий суд заочно выдал ордер на его арест.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.