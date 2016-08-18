Эрдоган назвал теракт в Турции местью за срыв путча

Об этом сообщает Reuters.

«Эти теракты являются местью за произошедшее 15 июля», - сказал он.

Число пострадавших в результате взрыва в Турции превысило 200 человек.

Читайте также"Девять генералов и три самолета": у Эрдогана рассказали, как путчисты собирались бежать из Турции

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.