Армия Асада развернула наступление под Алеппо несмотря на перемирие, есть погибшие

Несмотря на трехдневное перемирие, объявленное накануне президентом Башаром Асадом, в результате действий сирийских военных погибли несколько человек, сообщают разные источники, передает DW.

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Поддерживаемые Саудовской Аравией бойцы армии "Джеш аль-Ислам" утверждают, что четверо их людей погибли в результате попытки не допустить наступления военных на дорогу Кастелло.

Кроме того, расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о 10 погибших гражданских, в том числе трех детей, в результате бомбардировок со стороны армии районов города, контролируемых повстанцами.

Огонь повстанцев по одному из контролируемых правительством районов привел к гибели пяти человек. Фактически, бои в и вокруг Алеппо продолжились.