Армия Асада на 72 часа объявила режим тишины в Сирии

Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление командования, пишет РБК.

Отмечается, что перемирие будет действовать 72 часа. Оно начинается в 13:00 по местному времени 6 июля и продлится до 24:00 по местному времени 8 июля.

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Как известно, с 27 февраля в Сирии действует режим прекращения огня, который согласились соблюдать правительственные войска и повстанцы. На террористические группировки режим не распространяется. Военные действия в соответствии с соглашением могут продолжаться только в отношении террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусры" и других группировок, определенных Совбезом ООН.