В Кремле не знают, вернутся ли Александров и Ерофеев на военную службу, о наградах тоже речь не идет

Об этом Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Пока не могу сказать. Я не располагаю информацией на этот счет, не могу ответить», - сказал Песков.

На вопрос, в каком статусе Ерофеев и Александров находились в Украине и были ли они военнослужащими РФ, он ответил: «В статусе российских граждан».

«Неоднократно заявлялось Минобороны, нашими представителями, что они не являлись военнослужащими РФ», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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При этом он не смог дать ответ на вопрос УНИАН, вернутся ли Ерофеев и Александров на военную службу. «Этого я не знаю, это нужно у наших военных спрашивать, это не вопрос, который входит в компетенцию Кремля», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Голосеевский районный суд Киева 18 апреля приговорил задержанных на Донбассе Ерофеева и Александрова к 14 годам лишения свободы каждого.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об их помиловании.

25 мая состоялся обмен Ерофеева и Александрова на незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.

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В тот же день Порошенко вручил Савченко орден «Золотая звезда Героя Украины». Указ о присвоении ей звания «Герой Украины» был подписан 2 марта 2015 года.