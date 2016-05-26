Вице-президент США Байден назвал Савченко примером для всех
10:22, 26 мая 2016Политика
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Вице-президент США Джо Байден считает Надежду Савченко примером для украинского народа и всех людей.
Байден назвал савченко примером для всех людей / bykvu.com
"Несправедливое заключение Надежды Савченко завершилось. Добро пожаловать домой, Надежда", – написал он в "Твиттере" "Твоя мощь является примером для украинцев и мира", – добавил Джо Байден.
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Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.
Nadiya Savchenko's unjust imprisonment has ended. Welcome home, Nadiya. Your strength is an example to the Ukrainian people, and the world.— Vice President Biden (@VP) May 25, 2016
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