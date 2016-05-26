Вице-президент США Байден назвал Савченко примером для всех

"Несправедливое заключение Надежды Савченко завершилось. Добро пожаловать домой, Надежда", – написал он в "Твиттере" "Твоя мощь является примером для украинцев и мира", – добавил Джо Байден.

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Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.