Азербайджан заявил о подготовке к артиллерийским ударам по столице Нагорного Карабаха

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов поручил ракетно-артиллерийским войскам страны подготовиться к нанесению ударов по Ханкенди (Степанакерту) и другим оккупированным городам. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает местный портал Oxu.Az.

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В заявлении сказано, что поручение отдано на случай, если армянские войска не прекратят обстрелы населенных пунктов Азербайджана: "Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Минобороны Азербайджана, своими бесчеловечными шагами Армения вынуждает Азербайджан предпринять адекватные меры".

Отметим, сегодня Баку заявил об уничтожении 170 армянских солдат за несколько часов. При этом в Азербайджане подчеркивают, что готовы к прекращению огня, но только при условии вывода войск Армении с оккупированной территории.

В свою очередь президент Армении заявил об угрозе широкомасштабной войны.

По данным ООН, по состоянию на 3 апреля вследствие обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 – ранены.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой". Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов.