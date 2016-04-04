Конфликт в Нагорном Карабахе: Баку заявил об уничтожении 170 армянских солдат за несколько часов
17:54, 04 апреля 2016Мир
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Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении за последние часы 12 единиц бронетехники и порядка 170 солдат ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.
REUTERS
"В последние часы мы принимаем ответные меры на армянские провокации. Убито 170 военнослужащих, уничтожено 12 единиц бронетехники. В результате точечных ударов ВС Азербайджана армяне панически отступают, бросая на поле боя оружие", - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Дяргахлы.
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Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 33 человека погибли и более 200 получили ранения в результате столкновений в Нагорном Карабахе, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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