Конфликт в Нагорном Карабахе: Президент Армении заявил об угрозе широкомасштабной войны

Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил на встрече с послами стран ОБСЕ, цитирует сообщении его пресс-службы РБК.

"Дальнейшая эскалация военных действий может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям вплоть до полномасштабной войны. Это затронет не только Южного Кавказа, но и вопросы безопасности и стабильности в европейском регионе", — сказал Саргсян.

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По словам армянского президента, "Азербайджан начал операцию в Карабахе по заранее отработанному сценарию". Он заявил, "что действия Баку привели к гибели мирных жителей, в том числе детей, однако армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики "удалось взять ситуацию под контроль".