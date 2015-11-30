Премьер Турции раскритиковал РФ за экономические санкции, но пригласил российских туристов в страну

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал в штаб-квартире НАТО.

"Я следил за новостями обо экономических санкциях и других мерах, объявленных Россией. Я скажу, что в прошлом мы все были против экономических санкций, и во время предыдущего кризиса Турция занимала принципиальную позицию. Россия сама была против экономических санкций. И сейчас принятие таких мер против Турции, которые они критиковали, когда другие страны так поступили из-за ситуации в Украине, противоречит (этой позиции)", - убежден Давутоглу.

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Вместе с тем премьер-министр заверил, что Турция "к любым новым мерам будет относиться очень спокойно".

"Мы не будем усиливать напряжение, мы никогда не будем делать что-то, что может быть негативно расценено россиянами, которые дружественно относятся к турецкому народу. Для многих из них Анталия стала вторым домом. Мы ожидаем, что российские друзья по-дружески приедут в Анталию, в Турцию. Для российских туристов Турция является домом", - подчеркнул Давутоглу.

Премьер-министр Турции также выразил надежду, что Россия пересмотрит свои решения в отношении Турции, которые, по его словам, противоречат общим интересам обеих стран.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.