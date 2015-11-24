В Кремле не знают о судьбе пилотов сбитого Су-24

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, официальной информации нет», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что «в данном случае достоверная информация может быть только от министерства обороны».

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.