Оба пилота сбитого российского бомбардировщика мертвы - Reuters

Об этом сообщает РБК.

Оба катапультировавшихся пилотов российского военного самолета Су-24 были застрелены повстанческими силами сирийских туркменов во время спуска с парашютами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя командующего вооруженным отрядом сирийских туркменов Алпаслана Селика.

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«Оба пилота были обнаружены погибшими. Наши товарищи открыли огонь в воздух, и они погибли в воздухе», - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы обнаружили тело одного из пилотов сбитого Су-24.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.