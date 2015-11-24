Могерини: Нужно избежать эскалации между Турцией и РФ

Об этом она сообщила в Twitter по итогам разговора с генеральным секретарем Организации североатлантического договора (НАТО) Иенсом Столтенбергом.

"Разговаривала сегодня утром с Генеральным секретарем НАТО. Нужно избежать эскалации между Турцией и Россией", - сообщила Могерини.

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Как сообщал УНИАН, сегодня турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.