Могерини: Нужно избежать эскалации между Турцией и РФ
17:07, 24 ноября 2015Политика
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила, что нужно избежать эскалации во взаимоотношениях между Турцией и Российской Федерацией.
REUTERS
Об этом она сообщила в Twitter по итогам разговора с генеральным секретарем Организации североатлантического договора (НАТО) Иенсом Столтенбергом.
"Разговаривала сегодня утром с Генеральным секретарем НАТО. Нужно избежать эскалации между Турцией и Россией", - сообщила Могерини.
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Как сообщал УНИАН, сегодня турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.
Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
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