В результате российских авиаударов в Сирии погибли более 400 мирных жителей – The Independent

Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на расположенную в Лондоне "Сирийскую обсерваторию по правам человека".

Ранее УНИАН сообщал, что боевики «Исламского государства» используют мирных граждан как «живой щит» с целью избежать авиаударов, которые наносит Великобритания. В частности, экстремисты намеренно скрываются в гражданских зданиях и среди мирных жителей, чтобы укрыться от бомбардировок.

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В свою очередь, исследовательская команда Bellingcat провела геолокацию и независимую верификацию видео, опубликованных Минобороны РФ, после того, как появились сообщения с мест о том, что российские авиаудары поражают группировки, не относящиеся к «Исламскому государству» (ИГ). Отмечается, что подавляющее большинство российских авиаударов пришлись по позициям, занимаемым группировками повстанцев, не относящимися к ИГ и представляющими непосредственную угрозу сирийскому режиму и его главе Башару Асаду.