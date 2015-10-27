Исследователи Bellingcat показали, кого на самом деле Россия атакует в Сирии (инфографика)

Как сообщает Bellingcat, исследователи проанализировали все видео авиаударов, опубликованных МО РФ на официальном канале в YouTube по состоянию на 25 октября.

«Мы можем с уверенностью заявить, что подавляющее большинство российских авиаударов пришлись по позициям, занимаемым группировками повстанцев, не относящимися к ИГ и представляющими непосредственную угрозу сирийскому режиму и его главе Башару Асаду. При этом территория ИГ редко подвергалась авиаударам: из 60 авиаударов, запечатленных на видео, только один пришелся по ИГ и по тому месту, о котором заявило МО РФ. 14 других авиаударов также пришлись по тем местам, о которых заявило МО РФ, но они не находятся под контролем ИГ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСирийская оппозиция назвала российскую авиацию виновной в смерти более 200 мирных жителей

Исследователи запускали процесс верификации, позволяющий обсуждение и краудсорсинг доказательств.

«По каждому видео мы собирали и проверяли следующие подробности: заявленное место; заявленная цель; наличие ИГ в этой местности; заявленная дата авиаудара; дата загрузки. Точное время загрузки мы определяли с помощью YouTube DataViewer от Amnesty International», - пояснили в Bellingcat.

Так, на основе этих деталей и краудсорсинговой геолокации исследователи определяли фактическую цель авиаудара и выявляли несоответствие. Под несоответствием понимается либо несовпадение заявленной и фактической точки авиаудара, либо отсутствие ИГ в подвергшемся бомбардировке районе при упоминании ИГ в заголовке/описании видео.

«Исследование дало следующие результаты: во всех случаях, кроме одного, когда заявленная цель совпала с фактической, нам не удалось установить наличие ИГ в этой местности; в случаях, когда заявленные места авиаударов не совпадали с фактическими, нам не удалось установить наличие ИГ в этой местности; заявленные цели имеют различные определения: чаще всего МО РФ называет их «ИГ», однако часто встречается «террористы» или «боевики», - рассказали в Bellingcat.

Данные исследователей позволили выявить две закономерности. Во-первых, в период с 30 сентября по 11 октября было опубликовано больше видео, чем с 12 октября по 21 октября. Во-вторых, в публикации видео наблюдаются паузы. «Тогда как первые авиаудары якобы наносились по ИГ, в последние две недели заявлялось о поражении неких неопределенных «боевиков», - объясняется в расследовании.

Так, значительное количество авиаударов, по-видимому, наносились по целям в губернаторствах Хама, Идлиб и Латакия, где отсутствуют боевики ИГ. Первые две провинции контролируются различными группировками оппозиции, сражающимися с режимом Асада.

Расследование показывает, что большая часть мест, попавших под российские авиаудары, находятся вне территории контроля ИГ.

Читайте такжеСирийская оппозиция заявила о готовности к диалогу с Кремлем - Reuters

Вместе с тем, как отмечается, российские официальные лица сами предоставили явное доказательство положения их фактических целей: подробная и богато иллюстрированная карта, распространившаяся в сети, показывает, что большая часть российских авиаударов пришлись по губернаторствам Идлиб и Хама, которые помечены МО РФ как «районы, контролируемые другими [т.е. не относящимися к ИГ] незаконными вооруженными формированиями».

Col.Gen. Andrei #Kartapolov: Russian air group in #SYRIA performed 394 combat sorties on #ISIS objects within a week pic.twitter.com/kHUVYz4LyS — Минобороны России (@mod_russia) 16 Жовтень 2015

Увеличить карту можно здесь.