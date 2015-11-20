Боевики ИГИЛ используют мирных жителей в качестве "живого щита" во время авиаударов - Telegraph
Боевики «Исламского государства» используют мирных граждан как «живой щит» с целью избежать авиаударов, которые наносит Великобритания.
Об этом сообщает газета The Telegraph, передает "Газета.Ru".
Экстремисты намеренно скрываются в гражданских зданиях и среди мирных жителей, чтобы укрыться от бомбардировок.
Автор статьи отмечает, что об этом стало известно благодаря тому, что изданию был предоставлен доступ к базе дронов королевских ВВС Великобритании. По заявлениям командиров, британские самолеты обстреливают позиции боевиков уже в течение нескольких недель.
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«Мы можем наблюдать за тем, как наши цели заходят в здания, а затем ждем, пока они выйдут. Когда они садятся на мотобайк, мы следуем за ними с помощью беспилотника», - рассказал офицер королевских ВВС.
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В первой половине этого года Великобритания обстреляла 155 целей в Ираке и сбросила четыре бомбы с целью поддержать курдские и иракские войска в борьбе с террористами.