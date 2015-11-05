Министр авиации Египта заявил, что следователи не нашли признаков взрыва на борту российского самолета

Об этом сообщил министр авиации Египта Хусам Камаль, передают РИА Новости. "Гипотеза о взрыве в российском самолете не основана на фактах, у следователей нет каких-либо доказательств или данных, которые бы подтверждали эту версию", - говорится в заявлении министра.

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Ранее агентство CNN сообщило, что на борту российского самолета могла быть бомба "Исламского государства". Согласно последним предположениям разведки США, причиной катастрофы российского самолета на Синайском полуострове могло стать срабатывание на борту бомбы, заложенной синайским отделением "Исламского государства".

Напомним, авиакатастрофа российского пассажирского самолета Airbus 321 произошла 31 октября на Синайском полуострове в Египте. На борту самолета находились 224 человека - 217 пассажиров и 7 членов экипажа, среди них - 25 детей. Все, кто был в самолете, погибли.