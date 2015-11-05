Крушение А321: Британия заявила о высокой вероятности теракта, совершенного ИГИЛ

В интервью телеканалу Sky News Хаммонда спросили, могло ли террористическое «Исламское государство» стоять за авиакатастрофой A321, на что министр ответил, что, «анализируя всю имеющуюся информацию, мы можем заключить, что такая вероятность высока».

Хаммонд указал на то, что «Исламское государство» сразу после крушения лайнера взяло на себя ответственность за авиакатастрофу. Глава британского МИДа​​ отметил, что к выводу о возможной причастности ИГ к крушению самолета приводит не только заявления ИГ, но и «многие другие фрагменты имеющейся информации».

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Ранее британские власти приняли решение отложить все запланированные рейсы из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Великобританию. В заявлении британского правительства отмечалось, что власти «обеспокоены, что самолет А321 мог быть сбит при помощи взрывного устройства».

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

На его борту находились 224 человека, среди которых 4 украинцев, все они погибли.

Первоначальная версия крушения самолета была техническая неисправность, однако в начале следствия выяснилось, что командир воздушного судна не подавал сигналы бедствия, не сообщал о неполадках и не запрашивал аварийной посадки. 1 ноября Росавиация сообщила, что самолет распался высоко в небе.

Кроме того, стало известно, что российский самолет упал на спину, однако какие-то выводы из этого делать пока преждевременно: чтобы прояснить ситуацию, нужно будет расшифровать данные бортовых самописцев.

Авиаэксперты рассматривают три основные версии крушения.

Разгерметизация, возгорание и разрушение самолета могли произойти из-за небольшого взрыва в багажном отделении лайнера.

Возможной причиной разрушения фюзеляжа лайнера, который вылетел из Египта в Петербург, специалисты также называют усталостную трещину. В 2001-м при посадке в Каире самолет ударился хвостовой частью о полосу аэропорта.

Лайнеру, который разбился в прошлую субботу на Синайском полуострове в Египте, 18 лет. Его сертификат летной годности был действителен до марта следующего года.

В Кремле не исключают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.