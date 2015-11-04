Катастрофа А321: СМИ опубликовали предварительные данные расшифровок "черных ящиков"

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ходе расшифровки бортовых самописцев с российского лайнера А321, разбившегося на Северном Синае, эксперты не выявили в переговорах пилотов разговоров о технических неполадках на борту.

По данным источника издания, у экипажа, скорее всего, не было времени на то, чтобы как-либо среагировать в случае возникновения серьезной неполадки.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

На его борту находились 224 человека, среди которых 4 украинцев, все они погибли.

Первоначальная версия крушения самолета была техническая неисправность, однако в начале следствия выяснилось, что командир воздушного судна не подавал сигналы бедствия, не сообщал о неполадках и не запрашивал аварийной посадки. 1 ноября Росавиация сообщила, что самолет распался высоко в небе.

Кроме того, стало известно, что российский самолет упал на спину, однако какие-то выводы из этого делать пока преждевременно: чтобы прояснить ситуацию, нужно будет расшифровать данные бортовых самописцев.

Авиаэксперты рассматривают три основные версии крушения.

Разгерметизация, возгорание и разрушение самолета могли произойти из-за небольшого взрыва в багажном отделении лайнера.

Возможной причиной разрушения фюзеляжа лайнера, который вылетел из Египта в Петербург, специалисты также называют усталостную трещину. В 2001-м при посадке в Каире самолет ударился хвостовой частью о полосу аэропорта.

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Лайнеру, который разбился в прошлую субботу на Синайском полуострове в Египте, 18 лет. Его сертификат летной годности был действителен до марта следующего года.

В Кремле не исключают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.