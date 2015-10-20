Планы России в Сирии выходят за рамки борьбы с терроризмом - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Дождь.

По данным одного из собеседников агентства, операция может продлиться год или больше.

Настоящая цель Москвы заключается в том, чтобы помочь президенту Сирии Башару Асаду отвоевать как можно больше территорий у противников, включая вооруженную оппозицию, которую поддерживают США, рассказали Bloomberg неназванные российские чиновники.

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По словам собеседников, которые были на закрытом совещании с президентом России Владимиром Путиным в начале октября, глава российского государства считает, что Асад, чьи войска контролируют четверть территории Сирии, должны быть усилены для того, чтобы гарантировать, что Россия может оказать доминирующую роль в переговорах о политическом урегулировании в Сирии.

Операция нацелена на борьбу как с радикальными исламистами, так и с умеренной оппозицией, утверждают источники. По их данным, российские военные намерены нанести удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» на севере и востоке Сирии.

Основным риском для России остается то, что Саудовская Аравия, Турция и Катар, которые поддерживают воюющие с Асадом группировки, резко увеличат свои военные поставки в ответ на вмешательство России, отметили источники.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия, судя по всему, по меньшей мере вдвое увеличила численность своих военных в Сирии. Это было сделано перед ожидаемым наступлением правительственных войск на Алеппо.