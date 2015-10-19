"Исламское государство" опубликовала видео жестоких казней, снятое с помощью дрона

01:19, 19 октября 2015
Мир
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Боевики "Исламского государства" обнародовали видео новой казни. Террористы убили мужчину, обвиняемого в шпионаже, привязав его за ноги к внедорожнику.

twitter.com/ILNewsFlash

Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Israel News Flash.

Машина ехала по трассе на такой скорости, что мужчине, в традиционной для показательных казней оранжевой робе, отрывало конечности.

скріншот відео/112.ua

Сокращенное видео казни опубликовано в Twitter-аккаунте Israel News Flash. Время и место казни не уточняются.

Также приведены кадры другой казни, при которой одному из заключенных отрубили голову огромным изогнутым мечом.

twitter.com/ILNewsFlash

Отмечается, что для съемок этой казни террористы задействовали дрон с камерой ради более эффектных кадров. Когда дрон, который снимает панораму, поднялся в небо, видно, что за казнью на перекрестке наблюдает пара десятков людей.

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Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+

Ранее УНИАН сообщал, что массовое убийство 56 солдат правительственной армии Сирии произошло на территории захваченного исламистами аэродрома Абу ад-Духур в провинции Идлиб.

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