"Исламское государство" опубликовала видео жестоких казней, снятое с помощью дрона

Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Israel News Flash.

Машина ехала по трассе на такой скорости, что мужчине, в традиционной для показательных казней оранжевой робе, отрывало конечности.

Сокращенное видео казни опубликовано в Twitter-аккаунте Israel News Flash. Время и место казни не уточняются.

Также приведены кадры другой казни, при которой одному из заключенных отрубили голову огромным изогнутым мечом.

Отмечается, что для съемок этой казни террористы задействовали дрон с камерой ради более эффектных кадров. Когда дрон, который снимает панораму, поднялся в небо, видно, что за казнью на перекрестке наблюдает пара десятков людей.

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Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+

⚠GRAPHIC⚠ ISIS punish an alleged spy with a long painful death by dragging him behind a car slowly losing his limbs pic.twitter.com/zLERg9e9kq — Israel News Flash (@ILNewsFlash) October 18, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что массовое убийство 56 солдат правительственной армии Сирии произошло на территории захваченного исламистами аэродрома Абу ад-Духур в провинции Идлиб.