Дипломаты России и США обсудят урегулирование ситуации в Сирии на этой неделе – МИД РФ

Об этом сегодня сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Действительно было предложение американской стороны провести в ближайшие дни - я могу сказать, что речь идет об этой неделе - провести некую встречу с российской стороной, посвященную сирийскому урегулированию, - сообщила Захарова в эфире одного из российских телеканалов, - Формат, место и точная дата сейчас как-раз в эти минуты согласуются".

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"Как только мы согласуем параметры этой встречи, мы о ней сможем объявить... Сейчас она находится в стадии проработки... У меня пока нет информации об участниках этой встречи", - добавила она.

По ее словам, РФ готова к любому диалогу в любом формате.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.