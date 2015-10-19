Дипломаты России и США обсудят урегулирование ситуации в Сирии на этой неделе – МИД РФ
Встреча российских и американских дипломатов по сирийскому урегулированию должна пройти до конца этой недели. Сейчас обсуждаются место ее проведения, точная дата, формат и состав участников.
Об этом сегодня сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Действительно было предложение американской стороны провести в ближайшие дни - я могу сказать, что речь идет об этой неделе - провести некую встречу с российской стороной, посвященную сирийскому урегулированию, - сообщила Захарова в эфире одного из российских телеканалов, - Формат, место и точная дата сейчас как-раз в эти минуты согласуются".
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"Как только мы согласуем параметры этой встречи, мы о ней сможем объявить... Сейчас она находится в стадии проработки... У меня пока нет информации об участниках этой встречи", - добавила она.
По ее словам, РФ готова к любому диалогу в любом формате.
Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.