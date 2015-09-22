Россия и Япония возобновили обсуждение мирного договора

Отношения между Россией и Японие серьезно осложнились за последний год, а после недавнего визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курильские острова страны обменялись резко критическими заявлениями в адрес друг друга.

В понедельник глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что его визит в Москву означает возобновление переговоров по мирному договору, передает Русская служба Би-Би-Си.

Руководитель российского МИДа Сергей Лавров уточнил, что на повестке дня - лишь тема мирного договора, а вопрос о принадлежности Южных Курил не является предметом обсуждения.

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"Москва ждет от Токио признания итогов Второй мировой войны, включая Устав ООН, только после этого возможно заключение мирного договора", - заявил Сергей Лавров.

После окончания Второй мировой войны между Советским Союзом и Японией так и не был заключен мирный договор.

Токио претендует на южные острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Симоносекский трактат 1855 года.

Россия как правопреемница СССР настаивает на том, что острова принадлежат ей по итогам Второй мировой войны, ссылаясь на недопустимость пересмотра ее итогов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Япония отложила поездку министра иностранных дел Фумио Кисиды в Россию из-за визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курилы.

Напомним, ранее между РФ и Японией вновь вспыхнул скандал, связанный с визитом российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова.

21 августа глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что поездки российских высокопоставленных чиновников на южные Курильские острова идут вразрез с достигнутыми между сторонами договоренностями о том, чтобы вести политический диалог "в тихой атмосфере".

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Как известно, проблема принадлежности южных Курильских островов является неурегулированной со времени окончания Второй мировой войны.