В МИД Японии заявили, что визит Медведева на Курилы помешает диалогу двух стран

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

«Если визит состоится, то это станет большой помехой в развитии политического диалога Японии и России», - заявил он.

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В МИД отметили, что российской стороне надо быть осмотрительней, если она хочет, чтобы визит президента России Владимира Путина в Японию состоялся.