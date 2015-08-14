В МИД Японии заявили, что визит Медведева на Курилы помешает диалогу двух стран

16:56, 14 августа 2015
Мир
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Визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курильские острова помешает развитию российско-японского диалога. С таким заявлением выступил сегодня представитель МИД Японии, отвечая на вопросы журналистов.

Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

«Если визит состоится, то это станет большой помехой в развитии политического диалога Японии и России», - заявил он.

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В МИД отметили, что российской стороне надо быть осмотрительней, если она хочет, чтобы визит президента России Владимира Путина в Японию состоялся.

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