Япония отложила поездку министра иностранных дел в РФ из-за визита Медведева на Курилы
16:07, 22 августа 2015Мир
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Япония отложила поездку министра иностранных дел Фумио Кисиды в Россию из-за визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курилы.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.
Отмечается, что причиной такого решения стал сегодняшний визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курилы.
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"Было решено, что поездка (Медведева на Курилы), совершенная вопреки серьезным просьбам Японии, подорвала атмосферу для продолжения переговоров по территориальной проблеме", - цитирует агентство слова представителя японского внешнеполитического ведомства.
В министерстве иностранных дел Японии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Японии заявили, что визит Медведева на Курилы помешает диалогу двух стран.
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