Япония отложила поездку министра иностранных дел в РФ из-за визита Медведева на Курилы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.

Отмечается, что причиной такого решения стал сегодняшний визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курилы.

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"Было решено, что поездка (Медведева на Курилы), совершенная вопреки серьезным просьбам Японии, подорвала атмосферу для продолжения переговоров по территориальной проблеме", - цитирует агентство слова представителя японского внешнеполитического ведомства.

В министерстве иностранных дел Японии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Японии заявили, что визит Медведева на Курилы помешает диалогу двух стран.