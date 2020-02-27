Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в Идлибе

По его мнению, ситуация развивается в позитивном ключе для Турции.

В сирийском Идлибе погибли трое турецких военных.

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Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что режим президента Сирии Башара Асада не существовал бы, если бы не помощь России. «В Идлибе погибли трое наших военных, но силы режима (Асада.- ред.) несут более серьезные потери. Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться», - сказал Эрдоган. По его мнению, ситуация развивается в позитивном ключе для Турции. Глава государства утверждает, что Турция действует в Идлибе на основе турецко-сирийского Аданского соглашения 1998 года, передает kommersant.

Эрдоган намерен продолжать переговоры с Россией. «Режим Асада полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки России», - заявил президент Турции.

Минобороны Турции сегодня, 27 февраля, сообщило о гибели двух военных в Идлибе.