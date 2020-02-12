Эрдоган обещает уничтожать армию Асада в любой части Сирии

Турецкий президент обещает жесткий ответ, если солдаты его страны пострадают на сирийской территории.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия его страны будет наносить удары по силам режима Башара Асада в воздухе и на земле в любой части Сирии, если пострадает хоть один турецкий солдат на фоне того, как сирийский режим пытается отбить контроль над провинцией Идлиб.

Об этом пишет Reuters, добавляя, что тысячи мирных сирийцев движутся на север к турецкой границе. Многие из них идут пешком через снег в морозную погоду, пытаясь скрыться от ударов авиации России, которая поддерживает режим в Дамаске. Эрдоган сказал, что Турция хочет отбросить армию режима за пределы своих наблюдательных пунктов в Идлибе до конца этого месяца. Он добавил, что Анкара не позволит боевым группам внутри провинции дать повод для атаки.

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В свою очередь, Кремль обвинил Турцию в нарушении договоренностей с Россией по нейтрализации боевиков в провинции Идлиб. При этом, российская сторона пообещала, что атаки сирийских и российских сил будут продолжаться.

Войска сирийского режима и иранские отряды идут в наступление в провинции Идлиб, пытаясь уничтожить последний бастион повстанцев, которые последние 9 лет пытались свергнуть президента Башара Асада. Турция, которая поддерживает некоторые повстанческие группы, пошла в контратаку после гибели 13 турецких солдат. Они стали жертвами обстрелов, которые сирийский режим проводил последние 10 дней в Идлибе.

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«Если будет хоть малейшее ранение нашего солдата на наблюдательном посту или в других местах, я заявляю, что мы теперь будем наносить удары по силам режима везде, не смотря на границы Идлиба и линии договоренностей, которые были заключены в Сочи», - сказал Эрдоган.

«Мы пременим любые необходимые средства в воздухе или на земле без колебаний», - добавил он.