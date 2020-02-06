Россия и Турция в январе потеряли в Сирии своих военных специалистов

В МИД РФ заявили, что военные предприняли попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что в январе в сирийском городе Идлиб погибли российские и турецкие военные.

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Как сообщает российский “Интерфакс”, в сообщении министерства утверждается, что в середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Тем не менее, их противники нарастили атаки.

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - цитирует агентство сообщение МИД.

Заявление МИД о гибели российских специалистов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это надо обращаться в Минобороны. Если военные специалисты, то нужно обращаться в Минобороны за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.

3 февраля сообщалось, что в Сирии в районе Алеппо были ликвидированы четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.