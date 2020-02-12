В Бангладеш впервые официально похоронили секс-работницу

Хоть и секс-работа легальная в Бангладеш, исламские лидеры отказывались выполнять похоронную молитву для секс-работников.

В Бангладеш впервые провели официальное захоронение секс-работницы. Ранее исламские лидеры отказывались хоронить секс-работников.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на BBC.

Хамида Бегум работала в крупнейшем борделе Бангладеш — Даулатдия. На прошлой неделе она умерла от болезни в 65 лет.

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Хоть и секс-работа легальная в Бангладеш, исламские лидеры отказывались выполнять похоронную молитву для секс-работников. Кроме того, их хоронили в могилах без опознавательных знаков, без официальных молитв или сбрасывали в реки.

Объединение секс-работников попросило местную полицию поговорить с духовными лидерами относительно официального захоронения Бегум.

Духовные лидеры согласились и выполнили похоронную молитву. При погребении присутствовали активисты и дети Бегум: сын мукул Сейха и дочь Лаксми.

«Я никогда не мечтала о том, чтобы с ней так почетно попрощались. Мою маму провели как человека», — отметила Лаксми.