Палата представителей США приняла резолюцию против включения России в G7

В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальная целостность своих соседей.

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию с призывом не включать Россию в G7.

За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказались против, следует из данных на сайте палаты, передает РБК.

Документ был представлен еще 30 августа. В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальная целостность своих соседей и соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.

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"Призывает всех лидеров "Группы семи" выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире", - сказано в резолюции.

Поводом для появления данной резолюции послужили заявления президент США Дональда Трампа о возможности приглашения России на саммит G7 в 2020 году, хозяйкой проведения которого станут Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки" (G7).