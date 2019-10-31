В Конгрессе США приняли резолюцию против участия России в саммите G7
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки" (G7).
Об этом сообщил в Twitter автор резолюции конгрессмен Альбио Сирейс.
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В документе отмечается, что Россию нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств.
По словам конгрессмена, участие России в саммите "Большой семерки" является неприемлемым из-за незаконной оккупации ею части Восточной Украины, дестабилизации Ближнего Востока и многочисленных нарушений прав человека.
Как сообщал УНИАН, в августе текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит "Большой семерки", который состоится в США.