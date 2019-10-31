В Конгрессе США приняли резолюцию против участия России в саммите G7

В резолюции отмечается, что РФ нельзя допускать на саммит, пока ее руководство не начнет уважать территориальную целостность других государств.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщил в Twitter автор резолюции конгрессмен Альбио Сирейс.

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В документе отмечается, что Россию нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств.

По словам конгрессмена, участие России в саммите "Большой семерки" является неприемлемым из-за незаконной оккупации ею части Восточной Украины, дестабилизации Ближнего Востока и многочисленных нарушений прав человека.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит "Большой семерки", который состоится в США.