Обматерившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы

Официальный текст решения относительно ведущего будет опубликован позже на сайте телеканала.

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Ведущего грузинского телеканала "Рустави-2" Георгия Габунию, который в прямом эфире своей авторской программы P.S. обматерил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на 2 месяца.

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Об этом сообщается на сайте канала. "... Журналист Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит и/или ведет", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ведущий программы "P. S." Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.

В Кремле заявили, что считают "большим позором для грузин" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".