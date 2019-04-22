Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя одна из террористических группировок

В настоящее время правительство выясняет, имела ли группировка международную поддержку.

Экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.

Читайте такжеЧисло жертв серии взрывов в Шри-Ланке достигло 290 человек, раненых - около 500

Официальный представитель правительства страны Раджита Сенаратне рассказал, что правительство выясняет, имела ли группировка международную поддержку, сообщает kommersant со ссылкой на телеканал Al Arabia.

Президент страны Майтрипала Сирисена вводит режим ЧП по всей стране с 23 апреля. Он отметил, что режим будет направлен только на борьбу с терроризмом и «не будет ущемлять свободу выражения мнений». Также по данным Reuters, правительство объявило комендантский час в Коломбо с 20:00 до 4:00 часов.

Взрывы на Шри-Ланке произошли около 8:45 по местному времени во время празднования Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов, одна из них - у находящегося в пригороде Коломбо зоопарка, где в воскресенье особенно многолюдно. В результате терактов погибло 290 человек, около 500 человек ранены.

Еще одна атака могла быть совершена в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике, но военнослужащие успели обезвредить взрывное устройство. Подозрительный пакет с бомбой лежал прямо на дороге.

Позже государственная криминалистическая служба Шри-Ланки рассказала, что для совершения взрывов на Шри-Ланке 21 апреля было задействовано семь террористов-смертников. Кроме того, министр связи и телекоммуникаций страны Харин Фернандо сообщил, что ранее была информация о возможных терактах.