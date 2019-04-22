В результате теракта на Шри-Ланке погибли дети самого богатого человека Дании

Бизнесмен потерял троих из своих четверых детей.

Самый богатый человек Дании, бизнесмен Андерс Холч Повлсен сообщил, что в результате терактов на Шри-Ланке погибли его дети.

Как сообщает Super, погибли трое из четырех детей миллиардера.

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Повлсен является владельцем сети Bestseller, а также ему принадлежит большая часть акций компании Asos. Его состояние оценивается в 5 миллиардов фунтов, и всего несколько дней назад Андерс рассказал о планах оставить все свое имущество детям после смерти.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели 8 взрывов, в том числе в трех отелях в столице Шри-Ланки («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением, совершенным религиозными экстремистами. По последним данным, погибли 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.