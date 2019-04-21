Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке
15:17, 21 апреля 2019Мир
352 0
Также сообщается о гибели 3 сотрудников полиции.
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Читайте такжеЖертвами серии взрывов на Шри-Ланке стали 35 иностранцев
По его словам, эти люди были задержаны за утренние атаки в стране, передает корреспондент BBC в Twitter.
Также сообщается о гибели 3 сотрудников полиции.
Как сообщал УНИАН, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в округе Коломбо и в других частях страны.
По последним данным, жертвами стали 185 человек, в том числе 35 иностранцев, пострадали - больше 400. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.
Кровавые теракты на Шри-Ланке: случился восьмой взрыв за сутки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Серия взрывов на Шри-Ланке на Пасху