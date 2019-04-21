Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке

Также сообщается о гибели 3 сотрудников полиции.

Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.

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По его словам, эти люди были задержаны за утренние атаки в стране, передает корреспондент BBC в Twitter.

Также сообщается о гибели 3 сотрудников полиции.

Как сообщал УНИАН, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в округе Коломбо и в других частях страны.

По последним данным, жертвами стали 185 человек, в том числе 35 иностранцев, пострадали - больше 400. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.