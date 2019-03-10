Авиакатастрофа в Эфиопии: погибли граждане более чем 30 стран (фоторепортаж)

Самую многочисленную группу жертв составляют кенийцы – 32 человека.

В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии с 157 пассажирами на борту погибли граждане более чем 30 стран.

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Об этом сообщает AP со ссылкой исполнительного директора авиакомпании Тевольде Гебремариам.

По его словам, жертвами авиакатстрофы стали граждане 33 стран. Позже авиакомпания дополнила информацию о погибших, сообщив, что жертвами катастрофы стали представители не менее 35 национальностей, передает «Европейская правда».

Самую многочисленную группу жертв составляют кенийцы – 32 человека. Также на борту было 18 канадцев, 9 эфиопов, по восемь итальянцев, американцев и китайцев, по семь французов и британцев, шесть египтян, пять голландцев, по четыре индийца и словака. Польские СМИ также сообщают о двух погибших поляках, российские – о трех россиянах.

Как сообщил департамент консульской службы МИД Украины, украинцев не было среди пассажиров самолета, который потерпел катастрофу.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета на пути к Найроби, пока неизвестна. В авиакомпании сообщили, что пилот посылал сигнал тревоги, и получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета.

Самолет Boeing 737-8 MAX был одним из 30 недавно купленных авиакомпанией Ethiopian Airlines, которая в последнее время быстро расширяется. Компания Boeing сообщила о поставке первого самолета из заказанных авиакомпанией в июле прошлого года.