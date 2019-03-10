Крушение авиалайнера в Эфиопии: никто не выжил
В результате крушения самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии ни один из 157 человек на борту не выжил.
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Об этом сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.
"Генеральный директор Ethiopian Airlines Group глубоко сожалеет о несчастном случае со смертельными последствиями, который произошел с ET 302 10 марта на регулярном рейсе из Аддис-Абебы в Найроби. Генеральный директор группы, который сейчас находится на месте события, с сожалением подтверждает, что никто не выжил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания выражает глубокие соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа, которые погибли в результате авиакатастрофы.
Как сообщал УНИАН, авиалайнер Boeing 737 государственной компании "Авиалинии Эфиопии" потерпел крушение недалеко от столицы страны Аддис-Абебы.
Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании сообщил, что на борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Самолет, выполнявший рейс в Найроби (Кения), разбился возле города Бишофту в 62 километрах от Аддис-Абебы.