На Мальте установлены соучастники резонансного убийства журналистки

В качестве подозреваемых в организации убийства по делу проходят два человека, еще трое – исполнители.

Полиция Мальты установила причастных к убийству журналистки Дафны Каруани Галиции, которая расследовала возможную причастность к коррупции премьер-министра страны, его семьи и окружения.

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В качестве подозреваемых в организации убийства по делу проходят два человека, еще трое – исполнители. Имена подозреваемых не разглашаются, передает радио Свобода.

Следствие пришло к выводу, что соучастники имели различные мотивы убийства журналистки.

Как сообщал УНИАН, Галиция погиб 16 октября 2017 года, когда взорвался ее автомобиль. Взрыв был настолько мощным, что машина вылетела с дороги, а ее обломки разбросало по полю.