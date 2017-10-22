Резонансное убийство журналистки на Мальте: правительство обещает миллионную награду за информацию
За предоставление полезной информации во время расследования убийства журналистки-расследовальницы Дафны Каруани Галиции правительство Мальты пообещало один миллион евро вознаграждения.
Те, кто помогает следователям Мальты расследовать дело об убийстве местной журналистки Дафны Каруани Галиции, которую взорвали в автомобиле, будет вознаграждаться. Правительство Мальты пообещало заплатить один миллион евро за полезные в этом деле данные, пишет DW.
В сообщении пресс-службы правительства отмечается решимости разыскать исполнителей и заказчиков убийства журналистки-расследовальницы. Так же правительство заявило о намерении как можно скорее привлечь к ответственности тех, кто стоит за убийством журналистки, отмечается в сообщении мальтийского правительства.
Ранее также сообщалось о намерении правительства Мальты привлечь американских и нидерландских следователей к расследованию обстоятельств убийства.
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Напомним, погибшая журналистка-розслідувальниця была известна, среди прочего, установлением связей местных политиков с офшорными гаванями благодаря "панамским бумагам". В то же время нынешнее руководство Мальты уже становилось фигурантом коррупционных скандалов.
В ответ на гибель матери ее сыновья обратились с требованием к нынешнему правительству Мальты уйти в отставку.