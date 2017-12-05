На Мальте арестовали 10 человек по делу о взрыве авто с журналисткой, расследовавшей коррупцию

Полиция Мальты арестовала 10 граждан стран в связи с делом об убийстве блогера и журналиста Дафны Каруаны Галиции, расследовавшей случаи коррупции в высших политических кругах.

В течение 48 часов им должно быть предъявлено обвинение, передает Би-Би-Си.

Арендованный автомобиль, в котором ехала Каруана Галиция, был дистанционно взорван 16 октября неподалеку от ее дома.

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Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат рассказал репортерам, что полиция провела рейды по всему острову в городах Марса, Буджибба и Зеббудж. Полиция перекрыла движение на автотрассах, со стороны моря в операции участвовал патрульный полицейский катер.

Премьер-министр не ответил на вопрос, являются ли арестованные 4 декабря прямыми участниками убийства и есть ли среди них заказчик или организатор, передает издание Malta Today.

Джозеф Мускат сказал лишь, что у некоторых задержанных было криминальное прошлое.

Как сообщал УНИАН, 16 октября на Мальте неизвестные взорвали авто журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была соавтором коррупционных расследований в рамках проекта Panama Papers.

Дафна Каруана Галиция была ярым критиком правительства, а ее расследования о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с "панамскими документами", послужили толчком к проведению досрочных парламентских выборов в 2016 году.

К расследованию убийства были привлечены иностранные криминалисты, в том числе из американского ФБР.