цей матеріал доступний українською

Сыновья Хашокджи потребовали отдать им тело отца

07:29, 05 ноября 2018
Мир
210 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеПриказ об убийстве саудовского журналиста Хашогги поступил "с самого верха" - Эрдоган

«Все, чего мы хотим сейчас, - это похоронить его в Аль-Баки в Медине с остальными членами его семьи», - сказал 35-летний Салах в интервью CNN. Он также выразил надежду на то, что «это произойдет в ближайшее время».

По словам братьев, Джамаль Хашокджи был человеком умеренных взглядов, любил свою страну, верил в нее и ее потенциал. Журналист «никогда не был диссидентом» и поддерживал монархию, считая ее тем фактором, который сплочает страну. Салах и Абдуллах также добавили, что он был «удивительным» отцом.

Джамаль Хашокджи пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти Саудовской Аравии признали, что его убили, только после 20 октября. Позднее генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #журналист#Саудовская Аравия