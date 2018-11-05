Сыновья Хашокджи потребовали отдать им тело отца

Они заявили, что хотят похоронить отца в Аль-Баки в Медине с остальными членами его семьи.

Сыновья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашокджи Салах и Абдуллах потребовали у Эр-Рияда передать им тело отца.

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«Все, чего мы хотим сейчас, - это похоронить его в Аль-Баки в Медине с остальными членами его семьи», - сказал 35-летний Салах в интервью CNN. Он также выразил надежду на то, что «это произойдет в ближайшее время».

По словам братьев, Джамаль Хашокджи был человеком умеренных взглядов, любил свою страну, верил в нее и ее потенциал. Журналист «никогда не был диссидентом» и поддерживал монархию, считая ее тем фактором, который сплочает страну. Салах и Абдуллах также добавили, что он был «удивительным» отцом.

Джамаль Хашокджи пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти Саудовской Аравии признали, что его убили, только после 20 октября. Позднее генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.