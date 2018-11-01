Тело саудовского журналиста уничтожили в кислоте - СМИ

Тело было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генконсула страны.

Тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

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Как пишет турецкое издание Hurriyet Daily News, соответствующую информацию сообщил турецкий чиновник. "Турецкий чиновник сообщил Washington Post, что тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии", - сообщает издание.

Пока официальных заявлений о нахождении тела убитого журналиста нет.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию сообщить, где находится тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи.

Перед этим гглава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо изуродовали. Однако президент Турции заявил, что тело Хашкаджи до сих пор не найдено, а власти Саудовской Аравии не дали разрешение на обыск колодца на территории своего генконсульства.