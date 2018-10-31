Журналиста Хашогги задушили и расчленили в консульстве Саудовской Аравии - генпрокуратура Стамбула
Офис генпрокурора Стамбула сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah. Также прокуратура подтвердила ранее циркулировавшие в СМИ сообщения, что тело журналиста разрезали на куски и уничтожили. При этом, по данным прокуратуры, убийство проходило по заранее подготовленному плану.
Кроме того, по утверждениям турецкой стороны, переговоры прокуратур Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства Хашогги не принесли результатов. Так, саудовская делегация не ответила на вопрос о наличии плана убийства, не назвала имя турецкого сообщника убийц, не указала местонахождение останков.
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В письменной форме саудовская сторона пригласила генпрокурора Стамбула Ирфана Фидана в Саудовскую Аравию вместе с доказательствами для дальнейших переговоров.
Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.
Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.