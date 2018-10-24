Саудовцы планировали уговорить журналиста вернуться на родину - СМИ

План состоял в том, чтобы убедить журналиста вернуться в ходе беседы в диппредставительстве. При этом, если бы он не изменил свою позицию за два дня, его планировали отпустить.

Саудовского журналиста Джамаля Хашокджи изначально собирались удерживать в безопасном месте, чтобы убедить его вернуться на родину.

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Как утверждают источники телеканала NBC, которые ссылаются на предварительные выводы расследования, прибывшая в Стамбул группа из 15 саудовцев не планировала убивать Хашокджи, передает kommersant.

По словам собеседников телеканала, план заключался в том, чтобы убедить журналиста вернуться в ходе беседы в диппредставительстве. В случае отказа Джамаля Хашокджи намеревались перевезти в безопасное место в окрестностях Стамбула и продолжить переговоры. При этом, если бы он не изменил свою позицию за два дня, его планировали отпустить.

Источники также рассказали, что в момент убийства в здании генконсульства Саудовской Аравии находились не все 15 саудовцев. Группа была разделена на три команды, каждая из которых отвечала за свое направление деятельности: логистику, безопасность и беседу с Хашокджи.

Тело Джамаля Хашокджи все еще не найдено. Ранее глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек рассказал, что останки были обнаружены в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула. Источники телеканала Sky News сообщали, что части тела были найдены в саду. Отмечалось, что тело было расчленено, а лицо «изуродовано».

Накануне следователи обнаружили зарегистрированный на генконсульство Саудовской Аравии автомобиль, в багажнике которого находились два чемодана с вещами. Сама машина стояла на парковке в Султангази. Вещи были изъяты и отправлены на экспертизу ДНК. Ранее с новыми обвинениями в адрес властей Саудовской Аравии по делу пропавшего журналиста выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.