Найдено тело убитого саудовского журналиста (видео)

Тело журналиста нашли турецкие правоохранители в колодце на территории саудовской дипмиссии в Стамбуле.

Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

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Об этом сообщает haberler.com со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека.

По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце, который находится в саду на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.

Перинчек отметил, что с более детальным заявлением по этому поводу выступит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, 2 октября журналист находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с Хашкаджи к территории генконсульства подошла его невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала журналиста несколько часов, однако он так и не вышел из здания. Сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Джамаль Хашкаджи известен критикой саудовских властей, антироссийскими взглядами, а также скептическим отношением к политике президента США на Ближнем Востоке.