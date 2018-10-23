Это спланированное жестокое убийство - Эрдоган обнародовал подробности исчезновения саудовского журналиста

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал подробности относительно исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которые по его словам подтверждают, что речь идет о заранее спланированном жестоком убийстве.

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Заявление президента Турции ставит под сомнение официальные объяснения Саудовской Аравии, которая сначала настаивала, что Хашкаджи жив, а потом признала его смерть, но настаивает, что инцидент был ошибкой и результатом произвольных действий лиц, которые превысили полномочия, передает haberler.com.

Выступая во вторник в парламенте перед активистами его правящей партии "АК" турецкий президент заявил, что ожидает от Саудовской Аравии объяснений, выявления виновных и их наказания.

Реджеп Тайип Эрдоган привел несколько деталей из работы турецкого следствия, которые включают хронологию расследования, отметив при этом, что видео с камер наблюдения возле консульства были удалены. В выступлении турецкий президент не вспомнил о существовании звукозаписи пыток и смерти журналиста и информацию о том, что фрагменты тела Хашкаджи были найдены в колодце на территории саудовской дипмиссии в Стамбуле.

В течение нескольких недель турецкие СМИ, ссылаясь на ту звукозапись, подавали все более страшные подробности о том, что могло случиться с журналистом после того, как он 2 октября зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и исчез.

Ключевым вопросом остается то, кто в руководстве Саудовской Аравии отдал приказ, спланировал и осуществил убийство Джамаля Хашкаджи, который жил в США и сотрудничал с газетой Washington Post.

Эрдоган отметил, что Турция приложит все усилия, чтобы до конца расследовать это резонансное дело.

Тем временем президент США Дональд Трамп накануне сказал, что недоволен объяснениями Саудовской Аравии, которая изменила позицию с полного отрицания смерти Хашкаджи на признание, что он был убит в результате "ошибки". "Я не хочу потерять все те инвестиции в нашей стране. Но мы выясним это до конца", - сказал Трамп.

Перед этим неофициальные источники в США сообщили, что в понедельник в Турцию отправилась директор ЦРУ Джина Гаспел, чтобы ознакомиться с расследованием.