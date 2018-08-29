New York Times: Без Маккейна миф Кремля о мировом заговоре "русофобов" разваливается

Москве будет не просто найти другое воплощение вымышленной "враждебности" Запада, которым был республиканец.

Государственная пропаганда России называла его неуравновешенным милитаристом. А президент Владимир Путин как-то сказал, что у него "поехала крыша" еще во вьетнамском плену.

И несмотря на все эти оскорбления, а может и именно из-за них, Москве будет не хватать сенатора Джона Маккейна. Об этом пишет New York Times.

Смерть сенатора от штата Аризона в минувшее воскресенье лишила Кремль и его пропагандистскую машину не только заветного "мальчика для битья", но и центрального героя их любимой теории заговора, в которой санкции Запада против России якобы появились не по вине Москвы, а из-за "русофобии".

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В сообщении о смерти Маккейна государственный телеканал "Россия 1" назвал республиканца "главным символом русофобии", из-за которой якобы отношения Кремля с Западом стали настолько плохими. Другой телеканал, связанный с российскими спецслужбами - Life News - назвал Маккейна "главным русофобом".

Удобство легенды о "русофобии" для Москвы заключается в том, что она лишает российское правительство любой ответственности за последствия его действий: аннексии Крыма, вторжения в Грузию и Украину, уничтожения малайзийского лайнера над Донбассом и вмешательства в западные выборы. Эта выдумка превращает Россию из агрессора в невинную жертву таких, как Джон Маккейн.

Но что делать теперь? Член комитета по иностранным делам верхней палаты российского парламента Олег Морозов на этой неделе провозгласил: "Враг умер!". Что дальше?

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Московский академик и администратор страницы в Facebook под названием "Русские за Дональда Трампа" Александр Домрин сказал, что ему "не жалко" Маккейна, потому что "он был врагом моей страны". Однако, он признал, что найти нового героя для российской ненависти будет не просто. Он назвал сенатора-республиканца Линдси Грэма и других критиков Путина в Вашингтоне в качестве потенциальных кандидатов на эту роль. Но потом добавил: "Никто из них не настолько харизматичный, как Джон Маккейн. Будет трудно найти кого-то на роль главного русофоба".

Очевидно понимая, что пляски на могиле покойного республиканца будут иметь неприглядный вид, и не имея представления, как воспринимать мир дальше без человека, который якобы был виноват во всех российских бедах, государственные СМИ России в последние дни немного уменьшили свои предыдущие токсичные атаки на Маккейна.

"Надо отдать должное ему за честную враждебность, его откровенную ненависть и непримиримость. Другие играют в двойные игры. А он говорил то, что думал", - сказала главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симонян.

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Идея о том, что Россия окружена международными ненавистниками, которые не зависимо от того, что она делает, всегда пытаются подавить ее и российкий народ, бытует в российских взглядах с 19 века. Тогда словянофильский поэт и дипломат Федор Тютчев придумал термин "русофобия", которой, по его словам, заражены некоторые выдающиеся россияне. Об этом он писал в письме дочери в 1867 году. Правда, письмо было написано на французском языке, который он знал лучше, чем русский.

Советские идеологи и пропагандисты в основном держались подальше от идеи. Они больше любили обвинять во всех бедах СССР классовых врагов, иностранных капиталистов и империалистов. Но когда вера в марксизм окончательно исчезла в 1980-х годах, русский национализм и интерес к "русофобии" вновь вышли на передний план в Москве.

Издание отмечает, что расцвет идеи о международной "русофобии" пришелся на 2014 год после того, как Россия пошла на военную агрессию против Украины. Чиновники и государственная пропаганда использовали этот термин ежедневно, чтобы объяснить, почему Запад протестует так громко против аннексии Крыма и российского военного вторжения на Донбасс. Обвинения России в том, что она вмешивалась в выборы президента США, глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отверг как "русофобский инструмент". И всегда Маккейн был выставлен Москвой одним из главных источников всей этой якобы "ненависти" к ней.

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Без сомнения, Маккейна нельзя назвать поклонником Владимира Путина. Он также неутомимо поддерживал всех врагов российского президента на постсоветском пространстве, включая экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Но то, что Маккейн играл центральную роль в российской демонологии, вытекает не из того, что республиканец оказывал сопротивление российской агрессии, а из необходимости для Кремля найти оправдание для себя.

Пропагандистский телеканал RT в прошлом году поместил Маккейна на верхушку списка 10 крупнейших критиков Кремля, отметив, что самым большим достижением республиканца было "распространение русофобии". Этот список, однако, разоблачает то, как тяжело России будет найти человека на замену Маккейна для направления своей ненависти. Другие "русофобы" в списке, такие как Хиллари Клинтон, актер Морган Фриман и еще ряд журналистов, сегодня играют слишком малую роль, чтобы заменить Маккейна.

Американский политический консультант Молли МакКью, которая работала на Саакашвили и тоже попала в список крупнейших "русофобов" RT, сказала New York Times, что она с радостью бы заняла место Маккейна, "если это означает быть кем-то, кто готов дать отпор черным, циничным взглядам на мир, которые продвигает Путин".

"Но если я - это все, что у них осталось, тогда у них проблемы. Думаю, они уже скучают по Маккейну", - добавила МакКью.