В США умер сенатор Джон Маккейн

Американский политик скончался в возрасте 81 года.

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, ушел из жизни в возрасте 81 года.

Об этом сообщает The New York Times. Он страдал от злокачественной опухоли головного мозга, называемой глиобластомой.

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Ранее сообщалось, что он отказался от лечения.

Кроме того, ранее появилась информация о том, что близкие сенатора-республиканца Джона Маккейна не будут звать президента США Дональда Трампа на его похороны. Планируется, что на службе будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс. тогда же сообщалось, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.