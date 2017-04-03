У Путина назвали заявления Литвы о риске нападения России "истеричной русофобией"

В Кремле заявления Литвы о рисках нападения России назвали «проявлением тотальной русофобии». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Если эта информация соответствует действительности, я подчеркиваю это, то это, наверное, еще одно такое ярко выраженное проявление русофобии, которое во многом навязывается как в самих странах, так и извне государств Прибалтики. Это такая тотальная русофобия, истеричная русофобия. Вряд ли это отвечает интересам народов этих стран, и уж тем более не отвечает интересам русскоязычного населения, которое проживает в этих государствах», - заявил Песков.

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Он утверждает, что в Москве всегда выступали за поддержание добрых отношений со странами Балтии.

«Мы всегда сожалеем, когда видим такие русофобские проявления. Наверное, нужно время, и нужно, наверное, иметь политическую волю, чтобы вот такое пропагандистское антироссийское напряжение все-таки снизить, снизить его и дать возможность народам этих стран получать, все-таки, объективную информацию», - добавил Песков.

Как сообщалось, Департамент госбезопасности и Второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы готовят отчет об угрозах для национальной безопасности страны. В документе описываются основные угрозы, при этом большая часть опасностей, утверждают литовские спецслужбы, исходит от РФ, в частности российско-белорусских учений «Запад-2017», которые должны состояться в сентябре. Как заявляют авторы отчета, в России есть возможность начать военные действия против стран Балтии «за 24-48 часов».